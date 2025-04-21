Мавзолей Ленина закроют на месяц ФСО сообщила о закрытии Мавзолея Ленина для посетителей с 23 апреля по 19 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт для посетителей с 23 апреля по 19 мая, сообщила Федеральная служба охраны. В ведомстве отметили, что решение принято в связи с подготовкой и проведением майских праздников, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий, — сказано в сообщении.

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