Неизвестный мужчина в Москве разбил тяжелым предметом окно в здании комбината «Правды», расположенного на улице Правды, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что после этого он залез внутрь. Однако нахождение правонарушителя внутри «Правды» было недолгим — его почти сразу вывела наружу охрана здания.
Канал отмечает, что, будучи выведенным, мужчина сразу же убежал. На место приехала полиция. Через некоторое время хулигана поймали.
В настоящий момент неизвестны причины, по которым мужчина разбил окно комбината. Также не уточняется, в каком он находился состоянии. SHOT подчеркивает, что на стене комнаты, куда влез хулиган, висит плакат с политиком Геннадием Зюгановым.
Стал ли лидер КПРФ триггером для хулигана — вопрос, — пишет Telegram-канал.
Ранее сотрудники Росгвардии поймали полуголого пьяного мужчину, разбившего окно и забравшегося в колледж на юге Москвы во 2-м Тульском переулке. Им оказался 28-летний уроженец Белоруссии.
Мужчина угрожал охраннику, нецензурно выражался и бегал по коридорам. При задержании он пытался оказать сопротивление.