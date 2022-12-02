Мужчина разбил окно в здании «Правды» и залез внутрь Неизвестный проник в здание комбината «Правда» в Москве, разбив окно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина в Москве разбил тяжелым предметом окно в здании комбината «Правды», расположенного на улице Правды, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что после этого он залез внутрь. Однако нахождение правонарушителя внутри «Правды» было недолгим — его почти сразу вывела наружу охрана здания.

Канал отмечает, что, будучи выведенным, мужчина сразу же убежал. На место приехала полиция. Через некоторое время хулигана поймали.

В настоящий момент неизвестны причины, по которым мужчина разбил окно комбината. Также не уточняется, в каком он находился состоянии. SHOT подчеркивает, что на стене комнаты, куда влез хулиган, висит плакат с политиком Геннадием Зюгановым.

Стал ли лидер КПРФ триггером для хулигана — вопрос, — пишет Telegram-канал.

Ранее сотрудники Росгвардии поймали полуголого пьяного мужчину, разбившего окно и забравшегося в колледж на юге Москвы во 2-м Тульском переулке. Им оказался 28-летний уроженец Белоруссии.

Мужчина угрожал охраннику, нецензурно выражался и бегал по коридорам. При задержании он пытался оказать сопротивление.