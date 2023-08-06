Мужчина нырнул в Большой Садовый пруд в Москве и утонул Baza: водолазы нашли тело мужчины в Большом Садовом пруду в Москве

В Москве мужчина утонул после ныряния в Большой Садовый пруд, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, мужчина более часа не возвращался к берегу, к его поискам были подключены водолазы, они и нашли его тело.

По данным Baza, трагедия произошла в Большом Садовом пруду в Тимирязевском районе столицы. Мужчина по имени Дилшод вместе с другом пришел к водоему и решил искупаться. Спустя час он так и не вернулся к берегу, из-за чего друг стал паниковать. Он вызвал спасателей, которым удалось найти тело мужчины без признаков жизни на дне водоема.

Ранее Telegram-канал SHOT рассказывал истории восьмерых людей, которые погибли во время купания в водоемах Москвы и Подмосковья за последние жаркие дни. По информации канала, несколько человек погибли на глазах у других людей. Некоторые утонувшие были несовершеннолетними. Три случая гибели произошли в Москве, еще пять — в Московской области.

До этого хирург Дмитрий Березовский заявил, что резкое погружение детей в воду в жаркую погоду смертельно опасно из-за перепада температур, в результате которого может произойти нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, из-за чего ребенок потеряет сознание и утонет. Он уточнил, что такие случаи достаточно редки, но все же происходят. Во избежание трагедии врач рекомендует медленно входить в воду. Он также порекомендовал всегда держать детей в поле зрения и не оставлять их одних.