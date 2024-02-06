Московский транспорт заблагоухает по-новому Для московского транспорта выбраны новые ароматы

Фото: mosmetro.ru

Москвичи выбрали новые ароматы для объектов столичной транспортной инфраструктуры, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию Департамента транспорта Москвы. Запахи для станций метро и автовокзалов горожане выбирали в течение недели.

Вы выбирали их в течение недели на стойке «Живое общение» в аванзале станции метро «Курская», — сообщили в ведомстве.

Как пишет издание, автовокзалы «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» и эскалаторная галерея на Воробьевых горах станут благоухать ароматом белого пиона. А пересадочный узел «Деловой центр» станет пахнуть экзотическими бобами тонка.

Распространяться ароматы будут через специальные диффузоры, уточнили в Дептрансе. Концентрация запахов будет меняться в зависимости от температуры воздуха, насыщенности пассажиропотока и ряда других факторов. Все ароматы гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы рассказали, что в январе пассажиры столичной подземки забыли более четырех тысяч предметов. Чаще всего люди забывали в метро зимнюю одежду, а самыми необычными забытыми предметами оказались бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки.