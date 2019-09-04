https://static.news.ru/photo/358fcdd8-cf0c-11e9-b63d-fa163e074e61_660.jpg Олег Тактаров Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press

Победитель одного из первых турниров UFC, российский боец Олег Тактаров заявил, что если Хабиб Нурмагомедов проиграет 7 сентября американцу Дастину Порье, то это пойдёт на пользу россиянину.

Конечно, я не могу желать Хабибу проигрыша, тем более что я давал ему приз лет 10 назад за лучшую технику. Но в данной ситуации я понимаю, что проигрыш полезен для развития его личности, — приводит слова Тактарова « Советский спорт ».

Также Тактаров считает, что окружение Нурмагомедова наносит ему вред, говоря, что он не имеет равных и всех победит.

Нурмагомедов привык мобилизовываться, когда все против него. И вдруг всё происходит с точностью до наоборот. Это на психику бойца сильно влияет, — добавил Тактаров.

Ранее он критически отнёсся к тренерским достижениям отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа и раскритиковал за то, что тот не считает его первым российским чемпионом UFC, писал News.ru.