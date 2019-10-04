https://static.news.ru/photo/f63a20f0-e6aa-11e9-8987-fa163e074e61_660.jpg Максим Новосёлов Фото: instagram.com/max_novoselov_135

Российский тяжеловес Максим Новосёлов, который 12 октября проведёт бой с ветераном UFC Дмитрием Смоляковым на турнире Fight Nights в Москве, опубликовал видео борьбы с медведем.

130-килограмовый боец толкается со зверем в вольере и в концовке сваливает его на землю. Новосёлов известен не только своими внушительными габаритами, но и 14 годами проведёнными за решёткой по обвинению в убийстве.

Как сообщал News.ru, дагестанский боец Абдул Абдурагимов спровоцировал драку на взвешивании перед турниром в Абу-Даби.