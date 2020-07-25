Петтис-младший победил на первом турнире Bellator после пандемии

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Главная промоутерская компания BKFC, специализирующаяся на боях на голых кулаках, провела первый турнир после начала пандемии в штате Миссисипи. В главном бою вечера ветераны ММА Айзек Валли-Флэгг и Луис Паломино разыграли вакантный чемпионский титул в лёгком весе.

Паломино уже на первой минуте провёл стремительную комбинацию, после которой его соперник оказался на земле, получил два сильных рассечения и не смог продолжить бой. Перуанец, известный благодаря двум зубодробительным поединкам...