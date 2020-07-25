Петтис-младший победил на первом турнире Bellator после пандемии

Промоутерская компания Bellator возобновила свою деятельность турниром Bellator 242 в Анкасвилле. Его главным событием стал бой в легчайшем весе, где младший брат экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса Серхио (20-5) одержал победу единогласным решением судей над Рики Бандехасом (13-4).
Петтис сразу без проблем начал сокращать дистанцию и беспокоить соперника стремительными атаками, но в конце первого раунда Бандехас ответил тейкдауном, а затем захватил территориальную инициативу в клетке. Впрочем Петтис комфортно чувствовал себя на дистанции и не уступал в обмене лоу-киками, а в конце второго раунда контратаковал попытку прохода в ноги соперника и захватил инициативу в партере. Заключительная пятиминутка также прошла под диктовку Петтиса, которому отдали победу все судьи со счётом 30:27.
В соглавном бою вечера ямайский полусредневес Джейсон Джексон победил единогласным решением судей канадского ветерана UFC Джордана Мейна.
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