Моргенштерн назвал условие для боя со Шлеменко

Рэп-исполнитель Моргенштерн назвал условие для возможного боя с бойцом ММА Александром Шлеменко в интервью YouTube-каналу своего коллеги Басты.

За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко?​ Я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него, — сказал Моргенштерн.

Противостояние рэпера и бойца началось после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который по его мнению разлагает молодёжь. Шлеменко неоднократно критиковал и оскорблял Моргенштерна в публичных выступлениях. В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.

Как стало известно ранее, российский рэпер Моргенштерн ответил бойцам ММА, которые призывали запретить творчество артиста. Запись певец сделал в сторис Instagram.