Единоборства

Макгрегор назвал лучшего в истории ММА бойца

18:59, 23 мая 2020 38
Reinaldo Reginato Reinaldo Reginato Фото: Reinaldo Reginato /Global Look Press

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор составил собственный рейтинг лучших представителей данного вида спорта. Список возглавил бразильский боец Андерсон Силва.

На второе место Макгрегор поставил себя. При этом не исключил, что может занять в будущем верхнюю строчку.

Поскольку я ещё выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры, — написал спортсмен в Twitter.

В тройку лидеров, по мнению Макгрегора, входит также канадский боец Жорж Сен-Пьер.

Ранее NEWS.ru писал, что Макгрегор собирался выйти на поединок с Тони Фергюсоном вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. По его словам, он находится в отличной форме и смог бы одержать победу над американцем.

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