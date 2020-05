Макгрегор назвал лучшего в истории ММА бойца

На второе место Макгрегор поставил себя. При этом не исключил, что может занять в будущем верхнюю строчку.

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily.