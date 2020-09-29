Макгрегор и Порье обсуждают благотворительный бой в Ирландии в обход UFC

Привет, братишка! Хочешь провести благотворительный бой по правилам ММА без взаимодействия с UFC? Я пожертвую полмиллиона в твой благотворительный фонд. Продадим его по PPV или заключим сделку с телевидением и мы проработаем все остальные вопросы также. Строго благотворительный выставочный бой. 12 декабря в Ирландии. Без взвешивания, в открытом весе и по унифицированным правилам. Я оплачу все дорожные расходы тебе и твоей семье, — написал Макгрегор в Twitter.