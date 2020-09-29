Макгрегор и Порье обсуждают благотворительный бой в Ирландии в обход UFC

Бывшие чемпионы UFC и соперники Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор и Дастин Порье обсудили в Twitter возможность благотворительного боя в Ирландии вне юрисдикции UFC 12 декабря и без взвешивания.
Привет, братишка! Хочешь провести благотворительный бой по правилам ММА без взаимодействия с UFC? Я пожертвую полмиллиона в твой благотворительный фонд. Продадим его по PPV или заключим сделку с телевидением и мы проработаем все остальные вопросы также. Строго благотворительный выставочный бой. 12 декабря в Ирландии. Без взвешивания, в открытом весе и по унифицированным правилам. Я оплачу все дорожные расходы тебе и твоей семье, — написал Макгрегор в Twitter.
Порье быстро согласился на условия Макгрегора, однако помешать бою могут действующие контракты бойцов с UFC.
Как писал NEWS.ru, руководство Ultimate Fighting Championship продолжает поиски соперника для шведского проекта — Хамзата Чимаева, бой которого возглавит одно из декабрьских шоу организации.
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