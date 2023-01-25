«Хотел исключить Бетербиева из сборной»: неприятная история о чемпионе Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов рассказал о работе с Артуром Бетербиевым

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Личный тренер российского боксера Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов

Известный российский тренер Геннадий Машьянов в интервью NEWS.ru заявил, что Артур Бетербиев легко перебоксирует Энтони Ярда, оценил вероятность встречи чеченца со своим воспитанником Дмитрием Биволом и вспомнил неприятную историю с участием Бетербиева в сборной России.

В ночь с субботы на воскресенье Артур Бетербиев проведет защиту титулов чемпиона мира по версии WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе против британца Энтони Ярда. Еще одним титулом в этой весовой категории владеет Дмитрий Бивол — ученик Геннадия Машьянова. Геннадий Юрьевич долгое время работал в системе национальной сборной, еще со времен СССР, воспитав несколько титулованных боксеров. В частности, при нем в сборной России тренировался и Бетербиев.

«Ярду поможет только случайный удар»

— Геннадий Юрьевич, в чем вы видите шансы Энтони Ярда на победу в поединке с Артуром Бетербиевым?

— Только случайный удар. Я не видел его последних поединков. Знаю британца по бою с Сережей Ковалевым. Тогда он меня не особо впечатлил.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Артур Бетербиев

— Я не увидел одиночного удара у Ярда в последних боях с Линдоном Артуром. Если британец остался в тех же кондициях, что в поединке с Ковалевым, этих ресурсов ему не хватит для победы.

— Да, я с вами согласен. Я никаких шансов не даю. Только случайное попадание может помочь ему одержать победу. Меня не удивит, если Ярд продержит больше половины боя. Британец — крепкий до определенного момента. Он может защищаться в глухой обороне. Не знаю, какую тактику выбреете Артур. Если Бетербиев предпочтет быстро стартовать, всё может закончиться раньше. Но вероятнее, он решит «присмотреться», чтобы Ярд подустал. У Энтони избыточная мышечная масса, поэтому он сам сядет функционально, если решит помахаться. И тогда Артур закончит с ним работу. Всё зависит от выбранной тактики.

— Кого бы вы поставили на ступень выше? Ярда или бывшего соперника Бетербиева — Джо Смита?

— Смит качеством выше. У него выносливость неплохая и одиночный нокаутирующий удар с обеих рук есть.

Фото: Pietro Recchia/Keystone Press Agency/Global Look Press Британский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Энтони Ярд

«Биволу остается Буатси»

— Если у Бивола не получится в мае встретиться с Бетербиевым или с Саулем Альваресом, кто будет следующим соперником Дмитрия?

— С Канело и Артуром однозначно не получится встретиться в мае. Бетербиев после проведенного в январе боя не будет драться в мае. Канело говорил о желании провести «промежуточный» поединок. Не знаю с кем, но ответ у них есть. Сауль вправе выбрать себе соперника сам.

— Кого же выбрать Биволу, если в топ-10 он почти со всеми подрался?

— Мы сами не знаем, кто согласится на бой с Димой.

— Давайте формально. В рейтинге Boxrec на третьем месте находится Каллум Смит, а на седьмом — Джошуа Буатси. С ними Бивол не боксировал.

— Они где-то на одном уровне. Смит на сегодняшний день не горит желанием боксировать с Димой. Он заявил, что будет ждать победителя боя Бетербиев — Ярд. Он — обязательный претендент, независимо от победы одного из боксеров. Получается, Буатси. Других кандидатов нет.

— Как вы его можете охарактеризовать? Может, он чем-то неудобен для Дмитрия?

— Квалифицированный боксер, призер Олимпийских игр, неплохо обучен. Чувствительный. Природные данные неплохие. Есть удар. Непростой соперник, но все они непростые.

Фото: WBABoxing/ twitter.com/Global Look Press Российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, Дмитрий Бивол

«У Бетербиева всегда присутствовал нервный срыв»

— Если потенциально сравнить Бивола и Бетербиева в противостоянии... Есть ли такие качества у боксеров, в которых им надо прибавить?

— Во всём надо прибавлять, какими бы качествами ты ни обладал. Улучшить всё то, в чём ты хорош, поднять на более высокий уровень. До того уровня, когда Дима боксировал с Феликсом Валерой или Жаном Паскалем. Увеличить работу на ногах. В последнем поединке Бивол хорошо двигался на ногах, но можно прибавить, чтобы не оставаться в зоне нанесения удара после определенных моментов. Дима может избежать всех ударов, поэтому я всегда к этому стремлюсь при подготовке.

— Хотелось бы услышать что-то про Бетербиева. Был ли в его карьере боксер, который показал, как надо работать с Артуром?

— Я видел Артура в боях, которые он проигрывал.

— В любительской карьере?

— Да. Я не вижу, чтобы он сильно изменился по отношению с того времени. Та же манера, та же тактика — ломать, крушить. Я видел его в тренировочном процессе. Один из боксёров, которых я курировал, Эдуард Якушев, тренировался с ним, будучи двукратным финалистом чемпионата страны в полутяжёлом весе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Артур Бетербиев

Якушев не боксировал с Бетербиевым в официальных боях, но на тренировке был некрасивый эпизод со стороны Артура. Бетербиев ничего не мог противопоставить Якушеву. Эдуард его раскатывал, как хотел. Артур бил по воздуху. Эдуард выборочно наказывал и довел Бетербиева до нервного срыва. Когда они в очередной раз остались на средней дистанции, Артур схватил Якушева как борец, перекинул через бедро. Эдик упал, и уже упавшего человека Бетербиев ударил ногами несколько раз. Тогда я ставил вопрос на тренерском совете сборной России об отчислении Бетербиева из состава команды. Ко мне не прислушались, ограничившись выговором.

Я неоднократно видел подобное проявление со стороны Бетербиева. В 2010 году он проиграл Павлу Никитаеву. Сразу выскочил из ринга, не пожав руку. У него всегда нервный срыв присутствовал. Этим можно пользоваться во время боя. Потом видел его в бою с Александром Усиком в 2011 году на чемпионате мира в Баку. Аналогичная картина — ушел с ринга, не пожав руки, огорченный. Не очень джентльменское поведение. Может, с возрастом поменялся, но я не думаю, что люди в таком возрасте сильно меняются.

— Так или иначе, возраст играет на Бивола. Сколько времени должно пройти, чтобы Дмитрий считался безусловным фаворитом в поединке?

— Не думаю, что время играет такую роль. Насколько я знаю, Артур — не нарушитель спортивного режима, он всё время находится в тренировочном процессе и у него не наблюдается возрастного спада или что-то еще. Он и сам заявляет, что чувствует себя так же, как 10 лет назад. Он находится в хорошей спортивной форме. Никакого спада у Бетербиева я не замечал.