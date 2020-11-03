Глава ФИАС Шестаков: на ЧМ по самбо передвижения будут ограничены

https://static.news.ru/photo/29585250-1ddb-11eb-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат мира по самбо-2020 в городе Нови-Сад (Сербия) пройдёт с ограничениями для всех участников. Об этом рассказал президент ФИАС Василий Шестаков.

Организационный комитет Чемпионата мира приложил все усилия для того, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов на главном событии года в календаре ФИАС. Для этого все участники соревнований — от спортсменов и тренеров до судей и медицинского персонала — обязаны будут строго следовать правилам безопасности. Первый шаг — сдача ПЦР-теста на наличие COVID-19 за 72 часа до прибытия в Республику Сербия. Следующий — создание «чистой зоны» для всех участников соревнований, исключающей появление в ней посторонних людей, то есть все перемещения в Сербии будут происходить исключительно между отелем и ареной. Ну и очевидно, что в этих условиях турнир пройдет без зрителей, — сказал Шестаков.

Турнир будет совмещён с запланированным ранее в Сербии Молодежным первенством мира и продлится четыре дня — с 5 по 8 ноября.

Ожидается, что в главном спортивном событии календаря ФИАС примут участие более 400 спортсменов из 30 стран, среди которых Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Греция, Доминиканская Республика, Индонезия, Испания, Италия, Кипр, Колумбия, Конго, Марокко, Мексика, Молдова, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, Хорватия, Эстония, ЮАР.

Тем не менее, Чемпионат мира по самбо все желающие смогут посмотреть в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции на сайте ФИАС. Финальные поединки Чемпионата мира будут также показаны на канале Eurosport.