Бой этих соперников переносился трижды по различным причинам. Галлахер сразу сумел затащить соперника в партер и захватить его сзади, однако первые попытки провести удушающий приём Элленор отразил. Лишь за 30 секунд до конца первого раунда ирландец завершил бой удушением из-за спины.

7 RNC’s for The Strabanimal! @StrabanimalMMA gets another first round submission victory at #BellatorMilan ! pic.twitter.com/ONtnB3Wjby