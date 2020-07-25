В главном бою вечера самого ожидаемого в России турнира года АСА 107, прошедшего в Сочи, Магомед Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде победил Александра Емельяненко. У брата легендарного тяжеловеса не было ни единого шанса изменить ход боя, который складывался для него неудачно с первых минут. За полторы минуты до истечения отведённого на поединок времени рефери Виктор Корнеев прекратил избиение из-за многочисленных рассечений и гематом у Емельяненко.

Бездомный турнир

Самый многострадальный бой этого года между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым менял локацию несколько раз. В апреле его застал врасплох разгар COVID-19, и планы пришлось отложить на три с половиной месяца. Но даже серьёзные карантинные послабления и улучшение эпидемиологической ситуации в столице не позволили провести турнир 24 июля со зрителями на «ВТБ Арене», как планировалось изначально. Хотя футбольные матчи с частичной заполняемостью трибун были давно возобновлены.

В надежде всё же получить хоть какой-то доход от продажи билетов событие было перенесено в Сочи, где планировалось частично заполнить «Адлер Арену» желающими купить билет за цену от 7 до 11 тысяч рублей. Однако и этим планам не было суждено сбыться. Власти Краснодарского края запретили пускать зрителей и журналистов на турнир, которому вновь пришлось искать в буквальном смысле слова крышу над головой. В итоге окончательный выбор арены организаторы сделали уже в день проведения турнира, когда все бойцы прошли церемонию взвешивания, а любое отступление значило бы для организации серьёзные не только организационные, но и имиджевые потери.

В итоге турнир состоялся на WOW-Арене на Красной Поляне, а бойцы андеркарда сделали всё, чтобы разогреть аудиторию у экранов в преддверии главного боя. Олег Борисов и Нашко Галаев закатили ярчайшую битву в легчайшем весе, в которой судьи отдали победу чеченскому бойцу, а нокаутёр из Костромы потерпел третье поражение кряду. Затем полутяжи Евгений Егембердиев и Насрудин Насрудинов залили всю клетку кровью, пока рефери не запретил казахстанскому бойцу продолжать бой. Ярко отметил возвращение в лигу АСА ветеран UFC Магомед Бибулатов, нокаутировавший Никиту Чистякова.

Современные Давид и Голиаф

Валерий Шарифулин/ТАСС

На взвешивании участников главного боя разделила пропасть. Александр Емельяненко показал традиционные для своей боевой формы 117 кг, а Магомед Исмаилов потянул лишь на 95, с трудом преодолев барьер тяжёлого веса. Конечно, поражение от такого соперника для сильного природного тяжеловеса означало бы полный провал, но тотальное превосходство в классе и избиение по сути поставили крест на репутации Александра как топового бойца даже по российским меркам.

Исмаилов предсказуемо сделал ставку на свои главные козыри — скорость и борцовскую подготовку. Сначала он немного отступил, затем провёл пару стремительных атак, где выброшенные им удары дошли до цели, а отмашки Емельяненко просвистели по воздуху. После этого Исмаилов легко прошёл сопернику в две ноги и свалил на землю. Именно защита от переводов в партер и неумение вставать и стали тем самым уязвимым местом гиганта, которым легко пользовался Исмаилов. К концу первого раунда постоянными неприятными ударами он уже разбил лицо сопернику в кровь, а на последних секундах Александр явно потерялся и от остановки боя его спас гонг.

Начало второго раунда Магомед решил провести на сильной стороне соперника и несколько раз успешно ввязывался в размен, в котором казавшийся непроснувшимся Александр за ним банально не успевал. Затем по классике перевод в партер и избиение уже совсем беспомощного оппонента. Апофеозом издевательства над гигантом стал эпизод в третьем раунде. Емельяненко успел среагировать на проход соперника и накрыть его, но Исмаилов легко приподнял почти 120-килограммовое тело соперника, перевернул его и занял позицию сверху. К середине заключительной пятиминутки рефери предложил врачу осмотреть лицо Емельяненко, которое напоминало упавший с пятого этажа помидор. В итоге он дал последний шанс Александру, но когда тот продолжил пропускать удары на земле без малейшего шанса переломить ход боя, прекратил избиение.

Новый бой мечты для Исмаилова и закат Емельяненко

Валерий Шарифулин/ТАСС

В этом поединке в клетке был лишь один герой, который и после победы не желал упускать инициативы из рук и взял микрофон, не дожидаясь вопросов ведущего. Исмаилов отдал должное сопернику, который его явно недооценил и вместо работы над своими слабыми сторонами просто высмеивал размеры соперника, а в итоге вместо обещаний бить 15 минут по лысой голове Исмаилова сам принимал удары на свою голову.

Мы всегда пробуем что-то новое, поэтому ничего страшного не случается, если происходит полёт над гнездом кукушки. Я слежу за Александром со времён его выступлений в PRIDE, поэтому эта победа для меня особенная, — сказал Исмаилов после боя.

Теперь логичным продолжением карьеры Лысого Хищника должен стать бой с Александром Шлеменко. Хочется верить, что лига АСА, а иным промоутерам сейчас это вряд ли под силу, сможет организовать этот поединок уже в посткоронавирусную эпоху со зрителями в одном из крупнейших московских дворцов спорта.

Александра Емельяненко, конечно, жаль, но этот бой показал, что у любого, даже самого здорового организма, есть свой запас прочности. Возраст, долгий перерыв, а главное — постоянные нарушения режима сделали своё дело, а потому после такого разгрома дорогостоящий, но теряющий форму тяжеловес вряд ли будет интересен как лиге АСА, так и потенциальным соперникам вроде Сергея Харитонова и Александра Шлеменко. По сути, природный средневес избил Александра так, как ещё никто не избивал в его карьере. Это фиаско. Это закат.