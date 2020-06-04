15 августа Поветкин проведёт бой за чемпионский титул в Англии

https://static.news.ru/photo/a6516396-a635-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: SkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look Press

Российский тяжеловес Александр Поветкин сразится с британцем Диллианом Уайтом 15 августа в английском Брентвуде. На кону будет стоять временный титул чемпиона мира по версии WBC.

Поединок пройдёт без зрителей в штаб-квартире промоутерской компании Matchroom Boxing. Изначально он должен был пройти 2 мая в Манчестере, затем был перенесён на июль, потом на август и наконец обрёл окончательную дату.

Как писал NEWS.ru, участники массовых погромов в рамках движения против расизма в США сожгли зал 10th Planet Long Beach Jiu-Jitsu в Калифорнии, принадлежащий тренеру Тони Фергюсона Эдди Браво.