Кенсингтонский дворец показал видео с тремя детьми принца Уильяма и Кейт

https://static.news.ru/photo/dd74a8c0-0589-11eb-882d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Кенсингтонский дворец опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеозапись со всеми тремя детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На нём принцесса Шарлотта и принцы Луи и Джордж задают вопросы натуралисту Дэвиду Аттенборо о мире природы.

Принц Луи поинтересовался у телеведущего, каких животных он любит больше всего.

Я люблю обезьян, — ответил натуралист.

Принцесса Шарлотта призналась, что любит пауков. Она решила узнать, как Аттенборо к ним относится.

Я люблю пауков, я так рад, что тебе они тоже нравятся! Я думаю, они потрясающие, — сказал натуралист.

Он подчеркнул, что очень удивлён тем, что многие люди их боятся.

Самый старший из детей, принц Джордж решил узнать, какому животному из ныне живущих грозит вымирание. Телеведущий выразил надежду, что такого не произойдёт и люди смогут защитить зверей.

Пользователям Instagram очень понравилась видеозапись с детьми.

Дети так выросли! Луи так мило произносит слово «животные». Это просто сделало мой день, — написал один из комментаторов.

Ранее NEWS.ru писал, что королевская семья опубликовала фото принца Джорджа. На ней мальчик лежит на траве в саду Кенсингтонского дворца и улыбается.