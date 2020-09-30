Власти Таймыра ввели режим ЧС в месте разлива нефти

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После инцидента с разливом нефти, который произошёл из-за разгерметизации временного трубопровода во время перекачки, власти Таймыра в месте происшествия ввели режим ЧС. Об этом журналистам 30 сентября сообщили сотрудники пресс-службы Таймырского района.

Прокуратура Красноярского края уже начала проверку по факту инцидента. В результате разлива в почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырого топлива.

Как сообщили в пресс-службе района, ситуация по разливу нефти в селе Хатанга была признана чрезвычайной по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Отмечается, что топливо разлилось при перекачке его на склад нефтепродуктов с танкера «Ленанефть-2060».

Режим ЧС муниципального характера введён для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, её зоной определена территория разлива, — цитирует пресс-службу района РИА Новости.

Группа ответственных лиц, в числе которых будут сотрудники управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района и прокуратуры, вылетит в Хатангу 1 октября. Они проведут в селе работу по установлению причины и источника аварии.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует выплатить штраф в размере около 148 млрд рублей. В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии. При этом «Норникель» не согласился с этой суммой ущерба. В компании заявили, что ведомством была неверно применена методика его оценки.