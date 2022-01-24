В выгнавшей ребёнка на мороз семье на Алтае нашли избитого младенца

Опека, навестившая семью в Шелаболихинском районе Алтайского края после видео с выставленным на мороз ребёнком, обнаружила в доме избитого двухлетнего малыша, передаёт Telegram-канал SHOT. Отмечается, что в семье воспитывались трое мальчиков семи, шести и двух лет. Все они изъяты, мать и отчим задержаны.

По данным Telegram-канала, женщина объяснила избиение младенца «наказанием» за то, что он помешал её отдыху. Также сообщается, что ранее детей уже изымали у матери и передавали родному отцу, но она забрала их, сославшись на ремонт в доме второго родителя.

Накануне стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю возбудить уголовное дело после публикации видео об издевательствах над ребёнком.

Кадры, на которых несовершеннолетнего выставили на мороз без одежды, появились в Сети ранее. Как заявил автор ролика, такое наказание в семье применяют не первый раз.