В Москве охранник «заминировал» школу ради премии

https://static.news.ru/photo/4c295138-96c8-11eb-b892-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с экрана/breakingmash/t.me

Охранник одной из столичных школ принёс муляж бомбы и сообщил о «минировании» в полицию, чтобы получить от руководства поощрение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ).

Инцидент произошёл на юго-востоке Москве, в районе Люблино. Охранник заранее приобрёл муляж взрывного устройства в Интернете, заложил его на территории образовательного учреждения и инсценировал обнаружение.

Прибывшие на место сапёры установили, что подозрительный предмет опасности не представляет. Оперативники уголовного розыска, в свою очередь, выяснили цель, с которой охранник ввёл в заблуждение своё руководство и сотрудников правоохранительных органов.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказал начальник пресс-службы главка МВД по Москве Владимир Васенин.

Ранее NEWS.ru писал, что в середине марта в Москве неизвестный «заминировал» около десятка школ в разных районах столицы. Все сообщения оказались ложными.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что за последние годы в России было зарегистрировано около 16 тысяч ложных сообщений о терроризме. Для внесения в Госдуму подготовлен законопроект об оперативной внесудебной блокировке в Интернете ложных сообщений о минировании.