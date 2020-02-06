https://static.news.ru/photo/1139d5dc-48f1-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Manish Swarup/Global Look Press

Алкогольная смесь полилась из крана у жителей многоквартирного дома на юге Индии. Жидкость коричневого цвета обнаружили в штате Керала.

Выяснилось, что это была смесь пива, рома и бренди. Причиной инцидента стали действия местных властей. Последние захоронили в землю неподалёку от дома шесть тысяч литров конфискованного алкоголя. В последствии он просочился из земли в колодец. Желающих попробовать алкогольную смесь не нашлось, пишет «Интерфакс».

Очистка колодца займёт у специальных служб около одного месяца. На данный момент жители дома получают воду отдельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге был ликвидирован подпольный цех по производству «алкоголя из батарей». На месте было изъято более 26 тысяч бутылок фальшивого виски, водки, рома и вина.