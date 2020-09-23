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Сбежавшая 12-летняя москвичка рассказала, что делала после побега

15:18, 23 сентября 2020 249
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбежавшая от матери 12-летняя дочь известного дизайнера Надежды Славиной рассказала, где была целые сутки. Девочку нашли поздно вечером 22 сентября сотрудники патрульно-постовой службы района Замоскворечье.

Как пишет «Московский Комсомолец», Диана после побега бесцельно бродила по городу, каталась на общественном транспорте, а потом вернулась к дому дедушки. Там в 23:40 её и заметили проезжавшие мимо полицейские. Девочка стояла напротив дома, где жил родственник, и вглядывалась в окна.

Школьницу доставили в СК, куда приехала также её мать. После этого девочку обследовали в центре медэкспертизы в Царицыно, чтобы исключить вероятность насильственных действий в отношении неё. Потом её привезли домой, и она легла спать. Сейчас она находится у бабушки с дедушкой. Она останется с ними до тех пор, пока не будет улажен конфликт с матерью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьница много лет готовилась к побегу, а незадолго до того как пропала, отправила подруге странное сообщение со словами «увидимся в 2026-м». Пропавшая Диана Жулина попросила у подруги удалить всю их переписку. Она также завещала ей свой телефон и дневник.

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