Сбежавшая 12-летняя москвичка рассказала, что делала после побега

https://static.news.ru/photo/6d9d0a8c-fd97-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбежавшая от матери 12-летняя дочь известного дизайнера Надежды Славиной рассказала, где была целые сутки. Девочку нашли поздно вечером 22 сентября сотрудники патрульно-постовой службы района Замоскворечье.

Как пишет «Московский Комсомолец», Диана после побега бесцельно бродила по городу, каталась на общественном транспорте, а потом вернулась к дому дедушки. Там в 23:40 её и заметили проезжавшие мимо полицейские. Девочка стояла напротив дома, где жил родственник, и вглядывалась в окна.

Школьницу доставили в СК, куда приехала также её мать. После этого девочку обследовали в центре медэкспертизы в Царицыно, чтобы исключить вероятность насильственных действий в отношении неё. Потом её привезли домой, и она легла спать. Сейчас она находится у бабушки с дедушкой. Она останется с ними до тех пор, пока не будет улажен конфликт с матерью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что школьница много лет готовилась к побегу, а незадолго до того как пропала, отправила подруге странное сообщение со словами «увидимся в 2026-м». Пропавшая Диана Жулина попросила у подруги удалить всю их переписку. Она также завещала ей свой телефон и дневник.