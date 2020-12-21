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Происшествия

Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП в Новосибирской области

11:53, 20 декабря 2020 118
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП, приведшее к гибели трёх человек, произошло в Мошковском районе Новосибирской области на федеральной трассе Р-255.

Мужчина 1982 года рождения следовал на своём автомобиле в сторону рабочего посёлка Мошково со стороны Новосибирска. В районе 47-го километра трассы около 13:00 (09:00 мск) он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ, передаёт областное УГИБДД. Обе машины вылетели в кювет от сильного удара.

В результате аварии водитель легковушки и два пассажира — мальчик 2010 года рождения и женщина 1968 года рождения — погибли на месте. О состоянии водителя грузовика 1974 года рождения информации не поступало.

Ранее NEWS.ru сообщал о ДТП со смертельным исходом в Омской области. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe сбил 13-летнего школьника. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данным УМВД региона, водитель 1983 года рождения находился в нетрезвом состоянии.

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