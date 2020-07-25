«Пункт назначения»: ДТП под Екатеринбургом сравнили со сценой из фильма

https://static.news.ru/photo/423cc9e4-cdfa-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/Инцидент Екатеринбург

Никто не пострадал в результате опасного происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. В лобовое стекло легковушки на дороге влетел лом.

Молодой человек по имени Никита разыскивает в соцсетях свидетелей произошедшего с ним на трассе. По словам водителя, примерно на середине трассы в стекло его автомобиля воткнулся лом, упавший с движущегося по встречной полосе грузовика.

Водитель свою вину отрицает. Возможно, у кого-нибудь был запечатлён момент на регистратор, всё произошло в 19:00 24 июля, — сообщил Никита.

Пользователи соцсети отметили , что водителя спасло то, что у него праворульная машина марки Subaru, ведь лом воткнулся с левой стороны. Многие поздравили молодого человека со вторым днём рождения и сравнили инцидент со сценой из первой части кинофраншизы «Пункт назначения», в которой в лобовое стекло машины героя влетело бревно, упавшее с движущегося впереди грузовика.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Калининградской области требовал с владельца сбитой им коровы 350 тысяч рублей на ремонт своей машины. Мужчине было отказано в компенсации.