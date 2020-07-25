«Пункт назначения»: ДТП под Екатеринбургом сравнили со сценой из фильма

Никто не пострадал в результате опасного происшествия на трассе Челябинск — Екатеринбург. В лобовое стекло легковушки на дороге влетел лом.
Молодой человек по имени Никита разыскивает в соцсетях свидетелей произошедшего с ним на трассе. По словам водителя, примерно на середине трассы в стекло его автомобиля воткнулся лом, упавший с движущегося по встречной полосе грузовика.
Водитель свою вину отрицает. Возможно, у кого-нибудь был запечатлён момент на регистратор, всё произошло в 19:00 24 июля, — сообщил Никита.
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Как писал NEWS.ru ранее, житель Калининградской области требовал с владельца сбитой им коровы 350 тысяч рублей на ремонт своей машины. Мужчине было отказано в компенсации.
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