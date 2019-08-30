Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Медики приняли решение госпитализировать 12-летнюю девочку, пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. Врачи подозревают, что у неё серьёзная травма позвоночника.

12-летняя девочка, находившаяся на борту самолёта, совершившего жёсткую посадку рядом с деревней Минино Клинского района, получила перелом бедра. Врачи не исключают, что у неё также повреждён позвоночник, — сообщил источник ТАСС.

Следователи проводят проверку по факту жёсткой посадки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя.

Ранее News.ru писал, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Московской области. Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. В результате погиб один человек.

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