Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

В Мексике в элитном районе обнаружили около 2 тысяч фрагментов костей рук. Их нашли на свалке в штате Синалоа. Страшную находку сделала бригада по поиску пропавших без вести.

Эксперты предполагают, что останки принадлежат людям разных возрастов. Здесь найдены кости взрослых людей и маленьких детей. По предварительным данным, они принадлежат тем, кто в своё время подвергался пыткам со стороны...