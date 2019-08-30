https://static.news.ru/photo/83f43daa-cbd9-11e9-a8f3-fa163e074e61_660.jpgФото: ГУ МЧС РФ по Московской области
Медики приняли решение госпитализировать 12-летнюю девочку, пострадавшую при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. Врачи подозревают, что у неё серьёзная травма позвоночника.
12-летняя девочка, находившаяся на борту самолёта, совершившего жёсткую посадку рядом с деревней Минино Клинского района, получила перелом бедра. Врачи не исключают, что у неё также повреждён позвоночник, — сообщил источник ТАСС.
Следователи проводят проверку по факту жёсткой посадки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя.