Подавший сигнал тревоги самолёт вынужденно сел в Казани
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:22, 05 августа 2021
Фото: wikipedia.org
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Вынужденную посадку в Казани по технической причине совершил пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, его слова приводит ТАСС.
Рейс из Екатеринбурга в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани по технической причине. Пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, — рассказал Стариков.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Это произошло примерно через час после начала полёта. Он изменил курс и начал снижение до высоты 2,1 тыс. метров. Внеплановую посадку самолет совершил в Казани.