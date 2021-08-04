Подавший сигнал тревоги самолёт вынужденно сел в Казани

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Пассажирский самолёт, следующий по маршруту Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Пассажирский Sukhoi Superjet 100 Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение. В настоящее время он находится над Татарстаном, — сообщил собеседник агентства. Сервис Flightradar фиксирует активность...