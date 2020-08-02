Под Калининградом совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт

Частный легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово под Калининградом.
Об этом РИА Новости
Все трое бывших на борту людей смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. Telegram-канал «112» сообщает, что самолёт принадлежит Филину А. В., а также утверждает, что бывшие на борту люди всё-таки пострадали и были доставлены в больницы. Канал приводит список пострадавших: Шивервская Е. И., Новикова Н. К. и Кнут В. Л.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Как передавал NEWS.ru, 28 июля в Иркутской области нашли пропавший за неделю до того самолёт Ан-2, в котором находились шесть человек.
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