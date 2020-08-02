Под Калининградом совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт

https://static.news.ru/photo/d0a876b8-d4d2-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Частный легкомоторный самолёт с тремя людьми на борту совершил жёсткую посадку в районе посёлка Стрельцово под Калининградом.

Об этом РИА Новости рассказали в ГУ МЧС по Калининградской области. Сообщение об инциденте экстренные службы получили в 15:15 по местному времени (16:15 мск). В результате происшествия никто не погиб, по данным ГУ МЧС пострадавших также нет.

Все трое бывших на борту людей смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. Telegram-канал «112» сообщает, что самолёт принадлежит Филину А. В., а также утверждает, что бывшие на борту люди всё-таки пострадали и были доставлены в больницы. Канал приводит список пострадавших: Шивервская Е. И., Новикова Н. К. и Кнут В. Л.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Как передавал NEWS.ru, 28 июля в Иркутской области нашли пропавший за неделю до того самолёт Ан-2, в котором находились шесть человек.