Опубликовано видео задержания террористов под Волгоградом

— ÐÐ»ÐµÐ½Ð° ÐÑÐµÐ½Ð¸ÑÐ½Ð°Ñ 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) July 31, 2020
В ходе спецоперации были задержаны шесть человек — организатор и пятеро рядовых членов международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). На местах проживания задержанных была найдена экстремистская литература. Также силовики изъяли другие материалы, подтверждающие причастность задержанных к организации.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали пятерых террористов в трёх регионах России. Все они оказались членами экстремистской группировки, созданной на территории колонии в Калмыкии.