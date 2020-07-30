Опубликовано видео задержания террористов под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/1186b6be-d301-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры задержания террористов в Волгоградской области. Видео опубликовало ФСБ России.

В ходе спецоперации были задержаны шесть человек — организатор и пятеро рядовых членов международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). На местах проживания задержанных была найдена экстремистская литература. Также силовики изъяли другие материалы, подтверждающие причастность задержанных к организации.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали пятерых террористов в трёх регионах России. Все они оказались членами экстремистской группировки, созданной на территории колонии в Калмыкии.