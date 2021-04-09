Около трёх тонн мазута разлилось на железнодорожной станции в Выборге

https://static.news.ru/photo/264dd06a-9ae7-11eb-8689-96000091f725_660.jpg Фото: epp.genproc.gov.ru

Транспортная прокуратура начала проверку после разлива около трёх тонн мазута на железнодорожной станции Выборг-Товарный в Ленинградской области. Ведомство намерено разобраться в причинах произошедшего.

Инцидент произошёл вечером 9 апреля. По предварительным данным, мазут вытек при его переливе из цистерны в котельную депо, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас на месте ЧП идёт ликвидация последствий, работают представители МЧС по Ленинградской области, транспортной полиции, Центра аварийно-спасательных и экологических операций и железной дороги.

В ведомстве добавили, что в прокуратуру вызваны должностные лица железной дороги. Им предстоит дать подробные объяснения о ситуации. При наличии оснований к виновным будут приняты соответствующие меры.

В январе, как писал NEWS.ru, на железнодорожной станции Кунгур Пермского края произошёл разлив легковоспламеняющейся жидкости. На железную дорогу из цистерны вылилось 60 тонн газолина.