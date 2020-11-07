Очевидец рассказал о крушении самолёта с ведущим НТВ

https://static.news.ru/photo/36cf2452-217f-11eb-9fb1-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagram.com

Самолёт Cessna, взлетевший с аэродрома Мячково в Московской области и разбившийся вместе с ведущим НТВ Александром Колтовым, перед падением «странно себя вёл». Об этом рассказал очевидец крушения.

По словам мужчины, он сидел в автомобиле и разговаривал по телефону, когда увидел в небе спортивный самолёт, который заинтересовал его непривычным полётом — его болтало в воздухе в разные стороны.

Буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <...> и в течение нескольких секунд произошёл взрыв. В момент крушения над полем летали ещё два вертолёта, спортивные какие-то, — цитирует мужчину телеканал «360».

Собеседник телеканала добавил, что самолёт сгорел минут за пять. Машины службы спасения появились на месте очень быстро, затем приехала полиция. Сотрудникам МЧС помогали тушить горящую машину случайные автомобилисты, ставшие свидетелями крушения, пояснил очевидец.

Предположительно, самолёт Cessna, направлявшийся в Рыбинск, рухнул из-за неисправности двигателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СМИ назвали имя женщины, погибшей вместе с корреспондентом НТВ Александром Колтовым в авиакатастрофе в Подмосковье. Женщину зовут Наталья Климова, ей было 33 года. Первоначально считалось, что на борту вместе с телеведущим находилась его супруга.