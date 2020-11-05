Госпиталь с коронавирусными больными остался без тепла во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/1eb36440-1fd2-11eb-ac69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Госпиталь для больных COVID-19 остался без тепла из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке. Коронавирусный госпиталь развёрнут на базе госпиталя для ветеранов войны, сейчас в нём находятся 230 пациентов.

Прорыв теплотрассы был зафиксирован в четверг, 5 ноября. Его ликвидировали, теплоснабжение восстановили, пишет «Интерфакс — Дальний Восток». Но утром 6 ноября произошёл новый прорыв.

На данный момент на месте аварии работает бригада, завершить работы и подать тепло планируется в течение дня. Во Владивостоке ночью температура воздуха составила 5–7 градусов тепла, днём — до 13 градусов выше нуля. Обогреватели в госпитале использовать нельзя согласно правилам пожарной безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский радиоведущий Павел Шилин скончался в Томске в коронавирусном госпитале медико-санитарной части № 2. Молодой журналист находился в медучреждении, которое было переполнено больными.