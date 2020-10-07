Чубайс сообщил о заражении коронавирусом

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что у него выявлен коронавирус.
По его словам, положительный тест на COVID-19 Он получил после командировки. В настоящее время у него наблюдается небольшая температура и кашель.
Как
Ранее коронавирус был обнаружен у двух членов Совета Федерации. Имена заразившихся не называются. Известно, что болезнь у них протекает бессимптомно. Сенаторы ушли на самоизоляцию, писал NEWS.ru.
По данным на 7 октября, российские врачи выявили 11 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 248 619 человек. Жертвами COVID-19 стали 21 865. Всего выздоровели 999 275 заболевших.
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