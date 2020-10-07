Чубайс сообщил о заражении коронавирусом

https://static.news.ru/photo/54f59d74-08a9-11eb-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что у него выявлен коронавирус.

По его словам, положительный тест на COVID-19 Он получил после командировки. В настоящее время у него наблюдается небольшая температура и кашель.

Как отметил Чубайс на своей странице в Facebook, он перешёл на самоизоляцию, но «работоспособность полностью сохраняется». Экономист также пожелал всем здоровья и призвал беречь себя, носить маски и перчатки.

Ранее коронавирус был обнаружен у двух членов Совета Федерации. Имена заразившихся не называются. Известно, что болезнь у них протекает бессимптомно. Сенаторы ушли на самоизоляцию, писал NEWS.ru.

По данным на 7 октября, российские врачи выявили 11 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 248 619 человек. Жертвами COVID-19 стали 21 865. Всего выздоровели 999 275 заболевших.