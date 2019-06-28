https://static.news.ru/photo/21e1c3ee-99a7-11e9-96e1-fa163e074e61_1024.jpg Flappy Bird Фото: GEARS Studio

Разработчики Орта Терокс, Эм Лазер-Уокер и Зак Гейдж выпустили Flappy Royale, версию популярной мобильной игры Flappy Bird с «королевской битвой».

Flappy Royale is a 100-player Flappy-Bird inspired battle royale game now in open beta on iOS & Android!



Made by @lazerwalker and I, with help from @helvetica .



Compete in daily leaderboards, customize the heck out of your bird, and crash buses. https://t.co/uP6vIV9IZ7 pic.twitter.com/kkyFX9zRdR — ./orta --tsc (@orta) 27 июня 2019 г.

Проект рассчитан на 100 человек. Их «птичек», внешних вид которых можно изменять, перед началом каждого раунда доставляет автобус. Главная цель Flappy Royale — избегать труб, как и в оригинале, и продержаться дольше соперников.

Игра находится в стадии открытой беты. Она доступна в App Store и Google Play, а владельцы PC могут опробовать браузерную демоверсию.

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