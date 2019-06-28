Проект рассчитан на 100 человек. Их «птичек», внешних вид которых можно изменять, перед началом каждого раунда доставляет автобус. Главная цель Flappy Royale — избегать труб, как и в оригинале, и продержаться дольше соперников.
Игра находится в стадии открытой беты. Она доступна в App Store и Google Play, а владельцы PC могут опробовать браузерную демоверсию.
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