https://static.news.ru/photo/77b40a72-99a0-11e9-8620-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский офис Electronic Arts прекратил свою работу. Глава EA Russia Тони Уоткинс опубликовал в Facebook фотографии с прощальной встречи сотрудников.

По словам Уоткинса, практически все члены команды уже нашли новые рабочие места. С 1 июля российским регионом будет заниматься подразделение компании «Восточная Европа/Развивающиеся рынки». EA в ближайшее время объявит подрядчика, который будет отвечать за PR-коммуникации в России, сообщает DTF .

О закрытии офиса News.ru писал в конце марта. Вместе с российским офисом EA планировала сократить присутствие в Японии и начать иначе работать с игроками на этих рынках.