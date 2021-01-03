Третьяк обещает непредсказуемый бой в матче Россия — Канада на МЧМ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал прогноз на полуфинал молодёжного ЧМ, где сыграют национальные команды РФ и Канады. Легендарный голкипер сборной СССР отметил, что «кленовые листья» действуют на льду агрессивно и хорошо катаются.

Будет настоящий бой, молодёжь, как вы знаете, непредсказуемая. <...> Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно, — цитирует главу ФХР ТАСС.

Он добавил, что первое звено сборной РФ Игоря Ларионова (Родион Амиров — Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин) пока не проявило себя, однако вся тройка является мастерами высочайшего класса. Ледовое противостояние начнётся в ночь на 5 января в 02:00 мск. В четвертьфинале РФ одолела Германию (2:1), а Канада оказалась сильнее Чехии (3:0). В другом полуфинале встретятся сборные Финляндии и США.

В прошлом году хоккеисты РФ и Канады встречались дважды. На МЧМ, прошедшем в Чехии, россияне были сильнее в группе (6:0), однако уступили родоначальникам хоккея в финале (3:4).

Ранее NEWS.ru сообщал, что победа хоккеистов США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира над словаками со счетом 5:2 привела к тому, что соперником команды России в полуфинале турнира будет сборная Канады.

В составе США шайбы забрасывали Артур Калиев (11-я минута), Джон Фариначчи (32-я, 56-я), Коул Кофилд (37-я) и Мэттью Бенирс (59-я), у европейцев отличились Матей Каслик (39-я) и Доминик Сойка (50-я).