Завершены клинические исследования вакцины против COVID центра «Вектор»

Клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, завершены. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.
Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Клинические исследования продолжаются с вакциной института имени Чумакова, — сказала она в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
Препарат «Вектора» получил название «ЭпиВакКорон». Разработчик уже инициировал процедуру регистрации вакцины, завершить её планируется к 15 октября. В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.
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