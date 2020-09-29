Завершены клинические исследования вакцины против COVID центра «Вектор»

https://static.news.ru/photo/693bcd10-02f2-11eb-8e34-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, завершены. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Клинические исследования продолжаются с вакциной института имени Чумакова, — сказала она в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

Препарат «Вектора» получил название «ЭпиВакКорон». Разработчик уже инициировал процедуру регистрации вакцины, завершить её планируется к 15 октября. В гражданский оборот будет выпущено два варианта этой вакцины. Оба они не содержат живого вируса и формируют иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.