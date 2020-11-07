Врач рассказала о растирании спиртом при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/9cfe390c-20ad-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Народные методы, такие как растирание спиртом, могут быть небезопасны при лечении коронавируса. Протирать спиртом всё тело нет никакого смысла, так как инфекция передаётся через слизистые, рассказала врач-вирусолог Анна Дёмина.

Вирус передаётся, когда человек трёт глаза, нос или рот грязными руками. пояснила доктор.

Не стоит натирать спиртом остальные части тела, вряд ли вы будете в дальнейшем их облизывать. А вот распылять спиртосодержащие жидкости рядом с собой нельзя! Вирус это не уничтожит, а вот роговицу глаз можно сжечь, — приводит рекомендации врача KP.RU.

Также врач предупредила об опасности употребления алкоголя во время заболевания коронавирусом. Алкоголь не способен уничтожить вирус, а вот иммунитет он ослабит.

За время пандемии, по последним данным, в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 29 887 человек, выздоровели 1 296 124 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перчатки не снижают риск заражения коронавирусом. Напротив, они помогают заразиться другими заболеваниями. Об этом заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.