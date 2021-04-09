Врач рассказал, можно ли одновременно заболеть коронавирусом и гриппом

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Человек действительно может заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Наложение двух болезней крайне сложно лечить. Избежать этого поможет только вакцинация. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

При совмещении коронавирусной инфекции и гриппа развивается полисегментарная пневмония. Поэтому врачи всегда опасаются одновременного заболевания коронавирусом и гриппом и рекомендуют ежегодную вакцинацию от гриппа. Одномоментное заболевание гриппом и коронавирусной инфекцией утяжеляет состояние заболевания и делает лечение крайне сложным, — подчеркнул врач в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что при первых симптомах заболевания важно соблюдать несколько правил.

При появление симптомов острой респираторный вирусной инфекции существует простой алгоритм действий. Первое — оставайтесь дома. Второе — срочно обратитесь за помощью к врачу. Третье — строго следуйте предписаниям врача. Четвёртое — соблюдайте постельный режим. Пятое — пейте воду в достаточном объёме, — отметил Еделев.

По его словам, коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы. Их довольно сложно различить. Однако существуют простые правила, которые сведут до минимума риск заражения COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками. По его словам, сразу после выздоровления у таких лиц до полутора месяцев сохраняются «негативные явления».