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Врач перечислил первые признаки поражения лёгких

14:14, 24 сентября 2020 2 833
Фото: Unsplash

Первым тревожным признаком поражения лёгких является одышка, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По его словам, другими симптомами дыхательной недостаточности и бронхо-лёгочной патологии также являются кашель, температура и мокрота.

В своём комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Пурясев отметил, что многие россияне слишком поздно обращаются к врачу — такое промедление ещё больше усугубляет ситуацию. В то же время люди с хронической одышкой сразу же начинают бить тревогу, если чувствуют перемены в своём состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что горячие напитки на завтрак влияют на кровяное давление. Особенно их употребление опасно для пожилых. У людей преклонного возраста питьё горячего чая или кофе может спровоцировать некоторые симптомы болезни Паркинсона.

Заменить их можно на холодный чай или, например, стакан свежевыжатого сока.

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