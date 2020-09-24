Врач перечислил первые признаки поражения лёгких

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Первым тревожным признаком поражения лёгких является одышка, заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По его словам, другими симптомами дыхательной недостаточности и бронхо-лёгочной патологии также являются кашель, температура и мокрота.

В своём комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Пурясев отметил , что многие россияне слишком поздно обращаются к врачу — такое промедление ещё больше усугубляет ситуацию. В то же время люди с хронической одышкой сразу же начинают бить тревогу, если чувствуют перемены в своём состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что горячие напитки на завтрак влияют на кровяное давление. Особенно их употребление опасно для пожилых. У людей преклонного возраста питьё горячего чая или кофе может спровоцировать некоторые симптомы болезни Паркинсона.

Заменить их можно на холодный чай или, например, стакан свежевыжатого сока.