Врач назвала одежду, в которой можно «свариться»

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С наступлением осени нужно понимать, что некоторые виды одежды для сырой погоды не подходят для того, чтобы носить их весь день. Об этом предупреждает дерматолог и терапевт Лариса Алексеева.

В дождливый сезон некоторые люди несмотря на то, что живут в городе, часто надевают на работу резиновые сапоги, или, например, дождевики, однако делать этого не стоит, предупредила Алексеева. Дело в том, что в таком наряде, образно говоря, можно «свариться». По мнению врача, в городе носить резиновые сапоги и дождевики нецелесообразно, ведь на пути всегда есть места, где можно укрыться, в том числе и транспорт.

Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, могут развиваться кожные болезни, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ, — сказала Алексеева в интервью радио Sputnik.

Она пояснила, что в резиновых сапогах ноги потеют, а воздух не может нормально циркулировать. Всё это ведёт к развитию грибковых заболеваний. Кроме того, если резиновая обувь не утеплена, то это прямой путь к простуде.

Заменить такую обувь можно кожаными сапогами, ботинками или кроссовками на толстой подошве. Они легко справятся с городскими лужами, но при этом не принесут вреда ногам. Что касается одежды, то Алексеева рекомендует подобрать такую, чтобы она удерживала тепло и одновременно обеспечивала циркуляцию воздуха.

Дерматолог предлагает всегда носить с собой лёгкую куртку на синтепоне или на пухе с капюшоном. Она хорошо держит тепло, но при этом не способствует сильному потоотделению, а «дождевики и резиновые сапоги — одежда для деревни или похода в лес», уверена Алексеева.

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