Врач из Британии оценил надёжность экспресс-тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/01bf9ee8-0787-11eb-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/K. Schmitt/Global Look Press

Экспресс-тесты на коронавирус способны сыграть важную роль в борьбе с пандемией, однако их недостаточная точность будет проблемой. Об этом рассказал семейный врач поликлиники в пригороде Лондона Чингфорде доктор Анвар Хан.

Некоторые разрабатываемые тесты помогут выявлять коронавирус за 15–30 минут. Сейчас ожидание результатов может составлять несколько дней. На это время людям приходится самоизолироваться, что создаёт проблемы для школ, больниц и бизнеса, сообщает РИА Новости.

Быстрое выявление инфицированных с помощью экспресс-тестов поможет замедлить распространение заболевания за счёт обрыва цепочек передачи вируса. Кроме того, новые тесты могут использоваться людьми, не имеющими медицинской подготовки, что поможет защитить наиболее уязвимых из них, — считает доктор.

Он добавил, что сейчас чувствительность экспресс-тестов для диагностики других респираторных заболеваний может варьироваться от 34 до 80%.

На основании этих данных половина или более инфицированных COVID-19 могут быть не выявлены с помощью экспресс-тестов, в зависимости от тестируемой группы. Эти предположения срочно надо изучить, чтобы проверить, насколько они соответствуют действительности, — подчеркнул Хан.

По его мнению, основной проблемой экспресс-тестирования может стать преобладание ложно-негативных результатов, когда человеку, заражённому коронавирусом, будут говорить, что он здоров.

Тест моей мечты — это неинвазивный, точный, быстрый и удобный тест, но всё же главный фактор для любого теста — его точность, — отметил доктор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перевод школ на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом практически неизбежен. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин. Депутат уверен, что это придётся сделать «почти наверняка», скорее всего, уже после каникул. Пока никаких распоряжений о переводе школ на удалёнку не было.