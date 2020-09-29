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Воробьёв: в Подмосковье нет критического уровня заболеваемости COVID-19

11:17, 29 сентября 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв считает, что в регионе нет критического уровня заболеваемости коронавирусом несмотря на то, что случаи заражения и госпитализации участились.

Пока какой-то критической заболеваемости мы не видим, но эпизоды, безусловно, есть. Поэтому в течение недели будем информировать вас, коллеги, и жителей по дальнейшей ситуации, — цитирует РИА Новости Воробьёва с заседания областного правительства.

Он добавил, что в течение ближайшей недели будут приняты новые шаги по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, по оценке главы Московской области, за последнюю неделю число случаев госпитализации с коронавирусом выросло более чем на 45%. В связи с этим губернатор поручил закупить лекарства для лечения COVID-19 и подготовить дополнительные больничные койки на фоне обострения ситуации.

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