Учёные назвали способ определить угрозу преждевременной смерти

https://static.news.ru/photo/dd530058-fe68-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе. К такому выводу пришла группа учёных из Ирана и Канады.

Специалисты проанализировали 72 работы, где рассматривалась связь между абдоминальным ожирением и смертностью от различных причин. Учёные исследовали показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от 3 до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бёдер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.

Выяснилось, что у людей с жиром на животе, а не на бёдрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такой риск на 11%, а увеличение соотношения талии к бёдрам или росту на 0,1 — на 20%.

Полученные результаты говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для определения риска преждевременной смерти, передаёт MedicalXpress.

Ранее британские учёные выяснили, что люди, пережившие в детстве психологические травмы, имеют больше риска преждевременно умереть, чем те, кто не испытывал стресса в детстве. Специалисты рассмотрели случаи одного миллиона человек, которые родились в период с 1980-го по 1998 год. Часть из них сталкивались с трудностями в детском возрасте. Учёные применили метод кластеризации данных, разделив информацию о детях на пять групп. В первую попали дети из благополучных семей. В остальные — те, кто жил в бедности или ощущал стресс от потери или угрозы потери близких. При этом в самую последнюю группу были помещены люди, которые имели длительную разлуку с матерью. Выяснилось, что в первой группе 54% детей испытали крайне мало неблагоприятных ситуаций или не испытывали их вовсе, писал NEWS.ru.