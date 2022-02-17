Терапевт рассказал, какое давление увеличивает риск инсульта

При давлении выше 180 резко возрастает риск инфаркта и инсульта, заявил терапевт Алексей Хухрев. Он подчеркнул, что в таком случае стоит вызвать скорую помощь, чтобы медики помогли снизить давление, пишет «Москва 24».

Давление выше 180 становится опасным, так как резко возрастает риск инсульта и инфаркта, особенно если присоединяются какие-то поражения органов-мишеней. В этом случае надо вызвать скорую помощь, давление нужно снижать, — заверил Хухрев.

Он пояснил, что поражение органов-мишеней подразумевает под собой такое состояние, при котором у человека с высоким давлением нарушается сознание, он начинает задыхаться или появляются проблемы со зрением. Хухрев заверил: высокое давление говорит о нарушениях в организме, поэтому лучше не ждать, когда оно поднимется ещё выше, и обратиться к врачам.

Ранее невролог Семён Прокопенко заявил, что в остром периоде коронавирусной инфекции или после неё у пациента может случиться инсульт из-за повышенного риска образования тромбов. По его словам, риск инсульта может вырасти, если человек будет принимать антикоагулянты после COVID-19.