РАН: «Арепливир» улучшает состояние у 90% заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/4e790770-fd9f-11ea-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Применение российского препарата «Арепливир» для лечения COVID-19 помогает улучшить состояние вплоть до полного выздоровления у 90% пациентов. Об этом 23 сентября заявила член-корреспондент РАН и руководитель Мединститута Национального исследовательского Мордовского государственного университета Лариса Балыкова.

Применение «Арепливира» по сравнению со стандартной терапией показало эффективность как в отношении скорости, в среднем на четыре дня быстрее, так и в частоте наступления выраженного клинического улучшения — перевод на амбулаторное наблюдение или полное выздоровление у 90% пациентов, — цитирует ТАСС эксперта.

По её словам, предложенная схема лечения включает до 70 таблеток на курс независимо от массы тела пациента.

Балыкова подчеркнула, что приём препарата позволяет избавиться от лихорадки на третий день, добиться насыщения крови кислородом на пятый день, а также в целом достичь выраженного улучшения состояния лёгких вплоть до нормализации у абсолютного большинства пациентов и снижения воспалительных процессов в организме.

Кроме того, терапия «Арепливиром», который характеризуется хорошей переносимостью, позволила предотвратить прогрессирование болезни до более тяжёлых форм и угрожающих жизни состояний. Руководитель мединститута обратила внимание, что риск вызываемых лекарством побочных эффектов не выше, чем у препаратов стандартной терапии. Правда, он противопоказан при беременности, да и на детей его воздействие не изучено.

«Арепливир» блокирует распространение коронавируса и вызывает его гибель в организме, устраняя причину заболевания. Он производится на предприятии «Биохимик» в Саранске, уже прошёл регистрацию и может применяться амбулаторно.

В испытаниях препарата участвовали 200 взрослых пациентов от 18 до 80 лет, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в пяти городах РФ. Лечение «Арепливиром» получала лишь часть испытуемых, другая группа получала стандартное лечение. В настоящее время российские учёные готовят публикации по итогам испытаний.

Ранее председатель совета директоров разработавшей препарат от коронавируса «Арепливир» фармкомпании «Промомед» Пётр Белый объяснил высокую стоимость медикамента. По его словам, цена обусловлена тем, что лекарство «спасает жизни». Он отметил, что государство не тратило деньги на разработку и исследования препарата. При этом ни одному пациенту, принимающему лекарство, не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее в компании журналистам рассказали, что будут разрывать отношения с аптеками, которые начнут продавать препарат дороже рекомендованной стоимости.

Между тем бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко негативно отнёсся к сообщениям о стоимости препарата «Арепливир» от COVID-19. По его мнению, производитель объявил цену, не обозначив ключевые характеристики лекарства, в качестве маркетингового хода.

Российский препарат от коронавируса «Арепливир» производства компании «Промомед» будет стоить в аптеках больше МРОТ — от 12 320 рублей, писал NEWS.ru.