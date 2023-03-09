Каждый из нас думает, что патологоанатом — это последний врач в жизни каждого человека, якобы к нему попадают только трупы. Однако это совершенно не так. Врач-патологоанатом Татьяна Демура рассказала, чем она и её коллеги занимаются, чем это направление в медицине отличается от других, какие страхи и предубеждения существуют. Как проводят вскрытие, а также какие изменения в органах происходят после смерти — в материале NEWS.ru.