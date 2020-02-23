https://static.news.ru/photo/1fd55780-565f-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Бывший главный санитарный врач России, зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко заявил, что люди, а в особенности молодые женщины, не должны использовать татуировки как способ самовыражения.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он назвал тату «примитивной, туземной модой». Онищенко выразил уверенность, что причина, по которой люди наносят на своё тело татуировки, — переизбыток половых гормонов.

Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать, — сказал политик.

Кроме того, Онищенко напомнил об опасности заражения крови при нанесении татуировок. Он отметил, что любое химическое вещество, вводимое в кожу, несёт потенциальную опасность.

Любое инородное тело, оно может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом, — предостерёг Онищенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта.