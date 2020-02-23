Бывший главный санитарный врач России, зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко заявил, что люди, а в особенности молодые женщины, не должны использовать татуировки как способ самовыражения.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он
Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать, — сказал политик.
Кроме того, Онищенко напомнил об опасности заражения крови при нанесении татуировок. Он отметил, что любое химическое вещество, вводимое в кожу, несёт потенциальную опасность.
Любое инородное тело, оно может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом, — предостерёг Онищенко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта.
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