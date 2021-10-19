Диетолог рассказала, чем можно заменить мясо

Традиционное мясо свинины и говядины может заменить рыба, птица, тофу, орехи, яйца и бобовые. Диетолог Наталья Нефёдова в беседе с «Народными Новостями» посоветовала россиянам ограничить потребление мясных субпродуктов и не злоупотреблять мясом как таковым.

Мясо можно заменить любыми продуктами, входящими в эту группу: рыба, птица, любое другое мясо, морепродукты, бобовые, тофу, орехи, семена, ореховая паста, яйца. Есть мясо очень часто не стоит вообще никому. Лучше снизить его употребление, отдавая предпочтение рыбе, — призналась Нефёдова.



Она подчеркнула, что потребление мяса, рыбы и птицы строго следует ограничить больным подагрой. Другим же стоит просто контролировать потребление мяса в пищу, при этом мясные субпродукты могут серьёзно навредить здоровью россиян, предостерегла Нефёдова.



Самое главное — ограничить потребление мясных субпродуктов: сосисок, ветчины, колбасы. Это лучше употреблять очень редко, скажем, раз в месяц. Мясо допустимо есть пару раз в неделю. Сердечно-сосудистые заболевания напрямую не связаны с употреблением этих продуктов. Есть лишь некоторая корреляция, поскольку мясо содержит не совсем полезный жир, — пояснила диетолог.

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