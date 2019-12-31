2019 год оказался для игровой индустрии своего рода передышкой. Крупные компании бросили все силы на подготовку к выходу нового поколения консолей, оставив геймеров наслаждаться редкими заметными релизами. По сравнению с 2018-м и его россыпью игровых бриллиантов, минувшие 12 месяцев не могут похвастаться таким же AAA-набором (неформальный термин, обозначающий класс высокобюджетных видеоигр).

News.ru второй год подряд подводит игровые итоги, забыв про оценки, призовые места или главного победителя. Независимо от последовательности в материале каждый проект из четырёх отобранных можно назвать лучшим по определённым критериям.

Resident Evil 2

После сомнительных Resident Evil 5 и 6 Capcom всё же решила вернуться к упору на хоррор-составляющую. Седьмая номерная часть с неожиданной перспективой от первого лица получила высокие отзывы игроков и критиков, доказав, что культовая серия всё ещё в силах хорошенько напугать. Результат был закреплён ремейком Resident Evil 2, разработка которого велась в течение нескольких лет.

Вторую часть многие поклонники называют лучшей среди классики RE наравне с Code: Veronica, поэтому от Capcom требовалось только поставить старый, но хорошо зарекомендовавший себя поезд на новые рельсы. Итог получился потрясающим, особенно для тех, кто проходил оригинал в конце 90-х. Для них выход ремейка оказался встречей с некогда лучшим другом, которого они не видели больше 20 лет: он заметно изменился внешне, при этом оставшись прежним внутри.

Ремейк Resident Evil 2 нельзя назвать идеальным переосмыслением оригинала из-за практически идентичных кампаний за разных героев и пресного музыкального сопровождения, но непередаваемая атмосфера, вызывающие ностальгию локации, шаркающие всюду зомби и огромный монстр в шляпе и плаще, не оставляющий в покое протагонистов, перевешивают эти недостатки. Именно такими должны получаться игры, дающие вторую жизнь классике.

«Метро: Исход»

Постапокалиптическая игровая серия «Метро» смогла получить мировое признание. Авторы, в своё время работавшие над S.T.A.L.K.E.R., мастерски перенесли в игру нестандартный и крайне притягательный сеттинг Дмитрия Глуховского с его опасными тоннелями, диковатым кустарным оружием, необычными монстрами, бандитами с фирменным воровским жаргоном, густонаселёнными, но такими родными станциями и завораживающими видами погибшей Москвы.

После выхода «Луча надежды» сомневаться в создании следующей части не приходилось. Однако формула линейного шутера могла уже не сработать в третий раз, поэтому 4A Games решила вызволить игроков из тесного столичного метрополитена и отправить их в путешествие по просторам постапокалиптической России. Мир «Метро: Исход» действительно отличается по размерам от предыдущих частей, но назвать его полностью открытым всё же нельзя. Зато это компенсируется детализированностью локаций и приятными пасхалками, которые по достоинству отметят российские игроки.

Впечатление от игры разве что портит финал с рядом противоречивых сцен, нехватка обширных локаций и всё ещё недостаточно умный интеллект врагов. В остальном, это крепкий боевик, открывающий перед серией безграничные возможности для создания продолжения или спин-оффа.

«Кровь и истина»

Виртуальная реальность всё ещё находится на раннем этапе своего развития. Игроки относятся к ней скептически, считая покупку дорогого аксессуара необоснованной, а сами разработчики делают робкие шаги по созданию полноценных VR-проектов. Одной из таких команд стала SIE London Studio, выпустившая в 2019 году лучшую игру для PS VR — «Кровь и истина».

Разработчики взяли всё лучшее, что есть в голливудских блокбастерах, и приправили боевик атмосферой ранних фильмов Гая Ричи. Смесь получилась по-настоящему убойной: ураганный экшен со взрывами, погонями и полётами на парашюте равномерно сменяется спокойными эпизодами, в которых персонажи постоянно шутят (правда, не всегда смешно) и ведут себя непринуждённо, даже в самых опасных ситуациях.

«Кровь и истина» — это не killer-app PS VR. Однако если шлем всё же уже имеется, то боевик должен обязательно пополнить коллекцию игр.

Death Stranding

Death Stranding, одна из самых ожидаемых игр уходящего поколения консолей, получилась, мягко говоря странной. Настолько, насколько это возможно для Хидео Кодзимы. По ранним роликам можно было только гадать, что будет представлять из себя игра на релизе, а дебютный геймплейный трейлер и вовсе показывал её как симулятор курьера. Мало кто верил, что Кодзима никого не водил за нос, и Death Stranding вышла ровно такой, какой он её показывал.

За почти пару месяцев с момента релиза игру успели и смешать с грязью, и вознести до небес. Одна половина сообщества ругает DS за медленный темп, нераскрытых персонажей и злоупотребление философскими высказываниями, в то время как другая, наоборот, наслаждается медиативным геймплеем, вложенным в игру смыслом и тем, как разработчикам удалось сделать увлекательной банальную доставку посылки из пункта А в пункт Б.

Такие игры, как Death Stranding, выходят раз в десятилетие. Нет, её нельзя назвать лучшей из лучших или прорывом. Просто мало кто из крупных студий, занимающихся проектами AAA-класса, решается сделать очень личный артхаусный проект, значимость которого ещё долго будут обсуждать как внутри игровой индустрии, так и за её пределами.