В Роскачестве пояснили, как использовать ноутбук, чтобы он прослужил дольше

https://static.news.ru/photo/2bbe2a46-d615-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества рассказали, как продлить срок службы ноутбука с помощью правильной эксплуатации.

Бережно обращайтесь со своим жёстким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу. Также при выборе устройства обратите внимание на более современные SSD-накопители — они быстрее, не шумят и практически полностью игнорируют внешние негативные факторы, к которым весьма чувствительны механические HDD, — процитировали руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова в РИА Новости.

В Роскачестве также отметили, что на производительность ноутбука могут влиять «тяжёлые» программы, вирусы, а также не закрытые программы и приложения.

Старайтесь оставлять свободными 15–30% диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением ещё одного модуля оперативной памяти или «уборкой» на переполненном жёстком диске, на котором стоит ОС, — привели слова Антона Куканова в агентстве.

Если ноутбук стал работать медленно, необходимо его почистить от пыли, так как это может вызвать дополнительное нагревание, а также попытаться его модернизировать.

Специалисты отметили, что компьютер нужно выключать хотя бы раз в неделю, чтобы он самостоятельно очищался от «мусора» и остаточных процессов.

Кроме того, ноутбук нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, так как он состоит из сплавов, которые долго разлагаются, и пластика. Они чрезвычайно токсичны для окружающей среды.

Как писал NEWS.ru ранее, в компании Apple посоветовали не заклеивать камеры своих ноутбуков. Там считают, что так их можно повредить. Отмечается, что при закрывании крышки этих ноутбуков между экраном и клавиатурой остаётся минимальный зазор. Поэтому дополнительные накладки могут повредить экран устройства.