9 июля на «РЖД-Арене» в Черкизово состоялась встреча руководства футбольного клуба «Локомотив» с болельщиками. Генеральный директор команды Василий Кикнадзе наконец-то ответил на все волнующие вопросы со стороны фанатов. News.ru рассказывает, что же волновало болельщиков «красно-зелёных».

О фейковой информации

Трансферную компанию «Локомотива» не обсуждал только ленивый. То и дело просачивалась инсайдерская информация о переходе или уходе того или иного игрока. «Железнодорожники» всегда славились тем, что не выносят сор из избы, однако в последнее время СМИ всё чаще пестрят острыми заголовками о различных ситуациях внутри команды.

Для меня это третий большой проект в жизни, и никогда в жизни у меня не было такой утечки информации. Я не видел подобное никогда. Мы многое сделали для того, чтобы за эти полгода прекратить подобное, это очень мешает работе. Но в это трансферное окно получилось так, что 90% информации, которая выходит, — это фейк. Я не считаю нужным выходить к вам с вопросами о трансферах, потому что трансферное окно открыто, — сказал Кикнадзе.

Говоря же о самих покупках игроков, генеральный директор озвучил сумму, выделенную на трансферы.

У нас очень маленький бюджет, чтобы обновить или пополнить команду. Больше 7 млн на трансферное окно мы потратить не можем. Мы взяли Живоглядова — 1,5 млн, Мурило — 2,5 млн. У нас осталось на трансферы ещё «трёшка». И, надеемся, к концу недели это закроется. На этом мы закрываем этот вопрос. Не реагируйте на то, что в соцсетях. Я не вижу, как делиться информацией, не нанося ущерба клубу, — сказал гендиректор.

Хотим напомнить, что Российские железные дороги (РЖД) ежегодно выделяют клубу 5 млрд рублей (около €70 млн). В связи с этим возникает вопрос, на что будет или была потрачена остальная сумма.

О ценах на абонементы

Сергей Лантюхов/News.ru

Этот вопрос оказался сложным для Кикнадзе, он сам в этом признался. И, по его словам, клуб предпринял очень серьёзный шаг с точки зрения повышения эффективности клуба.

Наша ошибка в том, что нужно было заранее сделать серьёзную развёрнутую кампанию по объяснению продвижения, разъяснению, что и как происходит. Цифры, которые я имею в виду сегодня, мы идём процентов на 25 с повышением. Задача, которую я поставил перед коммерческой службой: к окончанию моего контракта мы должны зарабатывать больше 2 млрд рублей. Это вопрос выживания клуба, бюджета. Все деньги, которые мы получим от абонементской программы, пойдут на улучшение существования болельщиков, — отметил Кикнадзе.

Итак, как заявил Кикнадзе, средства, которые будут получены от абонементской программы, пойдут на «закрытие от сквозняка, обогрева стадиона». Правда сейчас этого не будет, так как у Кикнадзе на это нет денег, но всё в планах есть.

В прошлом году мы всего заработали 500 млн рублей Мы меняем функционирование семейного сектора. Мы сделали скидочные программы по всему стадиону и стараемся максимально увеличить коммерческую выручку от продажи абонементов. Мы закончим (абонементскую) программу до жеребьёвки Лиги чемпионов и будем разрабатывать программу под следующий год, — сказал он.

Кикнадзе отметил, что по продаже абонементов клуб чуть-чуть «перевалил за три тысячи».

В прошлом году было продано 5 849 абонементов. По состоянию на 9 июля продано 3 018. Мы учтём уроки в следующем году, предлагая более широкую и подробную программу, — заключил он.

О трансферном окне

«Локомотив» начнёт Лигу Чемпионов нового сезона с группового этапа, и в клубе надеются «на лучший результат, нежели в прошлом году». Поэтому клуб проявляет активность на трансферном рынке.

Сейчас у нас два новичка: Живоглядов, которого все знают, и Мурило, которого не знает даже главный тренер (Юрий Сёмин). Почему не взять своего игрока Максима Беляева бесплатно, который вызывается в сборную? А в итоге приобретаем такого бразильца, которого мало кто не знает, — сказал Кикнадзе.

Оказывается, новый генеральный директор ревнивый... к информации. Он внимательно изучает сайты болельщиков (честь ему и хвала) и по итогам просмотра пабликов получил от фанатов, как он сам признался, «достаточно резкую оценку по Мурило», поэтому он намерен его продать.

Дмитрий Живоглядов Сергей Булкин/News.ru

Я верю в то, что мы сможем в перспективе двух-трёх лет продать Мурило в европейский клуб за несравненно высокие деньги. Отсюда было принято решение купить Мурило. Его знает и Гвардиола, и Зидан. Его знают, за ним следят, — отметил Кикнадзе.

Гендиректор намерен «железно» сделать деньги на продаже игроков, иначе «ничего хорошего не выйдет».

Мы должны научиться зарабатывать деньги от продажи игроков. В прошлом году мы выручили 700 тыс. евро, это вообще ни о чём, — сказал он, добавив, что сейчас в «Локомотиве» очень хорошая обстановка, но если клуб не обеспечит финансовое состояние, «то, простите, всё имеет тенденцию заканчиваться».

Он подчеркнул, что если клуб введёт тенденцию, чтобы играли только российские воспитанники, то «Локомотив» «не сможет далеко зайти».

О больших задержках на стадионе после окончания матчей

Очень многие болельщики жалуется на часовые ожидания выхода с южной трибуны арены. Кто-то живёт в ста километрах от Москвы, а кто-то вообще приезжает посмотреть на матчи любимой команды из Твери. Для понимания: последняя электричка до Твери отправляется в 22:14, и фанаты просто не успевают уезжать, они вынуждены уходить раньше, хоть и не хотят этого.

Собственно, какие варианты есть? Организовать более ранние выходы с сектора? Я услышал вас, ничего не могу сказать, проработаю с нашей системой безопасности, найду возможность ответить на этот вопрос, буду понимать, с чем связана задержка в час, — сказал он.

О Самаре, задержании болельщиков на Кубке России, проносе баннеров на стадион

Активные фанаты «Локомотива» просили о встрече с руководством клуба давно. После финального матча Кубка России объединение болельщиков United South обратилось к председателю совета директоров с претензиями на слова коммерческого директора Марата Фаттахова о ценах на сезонные абонементы сезона-2019/20 и об отсутствии реакции клуба, в частности генерального директора Василия Кикнадзе, на ситуацию в финале Кубка России, который проходил в Самаре. Тогда болельщикам запретили проносить согласованные флаги и баннеры для перформанса. Также они заявили, что Кикнадзе ни разу не встретился с болельщиками после назначения на занимаемую должность.

И вот, наконец, дождались ответа.

По Самаре у нас с вами есть две проблемных точки: одна — с задержанием части актива, которая произошла после посиделок в барах, кафе. Вторая относится к проносу баннеров на стадион. Все баннеры накануне были согласованы, РФС это признал и нас поддержал. Первые сведения, что запрещают болельщикам проносить баннеры, появилась за час до начала матча. Полиция мотивирует это тем, что накануне состоялась игра между «Спартаком» и «Крыльями» и болельщики «красно-белых», прикрываясь баннерами, использовали пиротехнику. А полиция не могла определить, кто ими пользуется. Именно так МВД объяснило свою позицию, — разъяснил Кикнадзе.

Генеральный директор добавил, что он считает, такую позицию ошибочной. Российский футбольный союз (РФС) поддержал клуб.

Сергей Лантюхов/News.ru

Есть ряд заявлений в структуры МВД Самары о недопустимости подобного интерпретирования работы с болельщиками. Думаю, что этот опыт будет учтён при проведении не только Кубка, но и дальнейшей целесообразности проведения подобных турниров в Самаре. Есть целая традиция, когда МВД не принимает во внимание решения РФС, ставя под сомнения целесообразность проведения турниров национального масштаба. Конфликт ситуации налицо, — добавил он.

Однако гендиректор добавил, что «Локомотив» понимает и разделяет точку зрения РФС и силовиков, которые говорят, что, по оперативным данным, была информация о готовящейся встрече с горячо любимыми и уважаемыми болельщиками «Крыльев Советов». Более того, были названы конкретно фамилии и откуда приехала машина с пиротехникой.

О 35 минутах молчания

— Вы сами не жалеете о 35 минутах молчания в матче за Суперкубок? Вы считаете, что помогли команде? — обратился Кикнадзе к болельщикам.

Ответ актива:

— Во времена, когда у нас был Геркус (Илья Геркус, бывший генеральный директор. — Ред.), у нас не очень хорошо складывались взаимоотношения. И мы радостно восприняли, когда вы пришли, надеялись, что выстроим взаимопонимание. Но у нас срывается встреча (с руководством клуба, на которую приглашал Кикнадзе, но никто не пришёл. — Ред.) 27 марта, причём не очень хорошим образом. После этого отдельные люди с разных сторон пытались донести, что это недоразумение. Потом происходит второй «взрыв» — Самара, где вы говорите, что не будете поддерживать, не разобравшись. Это неправильно. Мы не выносили сор из избы, нам это не нужно. Мы хотели пообщаться с глазу на глаз. Дальше вышло ваше заявление по нашему обращению к Мещерякову, где вы позволяли о нас говорить не как о болельщиках, а как о какой-то группе, которая мутит воду, и нас 5–10 человек. Это не так, поверьте, это было решение всех активных лидеров движений. Это была позиция «Юга», и это показали на матче Суперкубка. И 35 минут подействовали. Нас захотели услышать. А мы всё это время хотели пообщаться. Стоило доводить?

И на это тут же ответил Кикнадзе:

— Берите в руки зеркальце и смотрите. Если вы хотите выстраивать хорошие отношения с руководством клуба, никогда в жизни больше не позволяйте себе для достижения своих целей использовать спортивный результат. Вы важнейшая часть поддержки команды. Когда вы молчите траурные 5–10 минут, смотреть футбол невозможно. Вы берёте и на кубковом матче, когда стоит вопрос о победе в Суперкубке, когда у нас последние три поражения, вместо того чтобы приковать к вам внимание, вы позволяете себе 35 минут молчания. У меня есть две мечты и два обращения к болельщикам: первое — я хочу, чтобы мы убрали мат. И второе — я хочу, чтобы заряжал не только «Юг», но и «Восток» с «Западом». Но я хочу, чтобы у нас здесь был «Галатасарай», «Фенербахче», а не шесть тысяч. Хочу, чтобы было 20 тысяч болельщиков. У Марата (Фаттахова, коммерческий директор. — Ред.) стоит задача как раз довести посещаемость до 20 тысяч.

О Марате Фаттахове

Как только болельщики услышали имя Фаттахова, над стадионом как будто сгустились тучи. Фанаты вспомнили его работу при прежнем директоре Ольге Смородской, когда он рисовал нужные цифры.

Ну чего ты мне сейчас про Смородскую? Сейчас по-прежнему N количество людей проходят без билетов. Почему сотрудники РЖД получают скидку в размере 50%? Здесь вся основная история в том, что РЖД — основной партнёр, они выделяют финансирование, с ними существуют определённые договорённости. Я доволен абонементной программой в той части, которая меня интересует. Прекратите клевать Марата. Давайте посмотрим, мы с вами встретимся, когда будут понятные итоги. Я услышал вашу проблему. Считайте, что во всём виноват я. Это я где-то не досмотрел, — сказал Кикнадзе, добавив, что хороший мужик Марат — до корней волос преданный болельщик «Локомотива».

О трансфере Хвичи Кварацхелии

Хвича Кварацхелия Сергей Лантюхов/News.ru

Неожиданным уход Хвичи в «Рубин» оказался не только для фанатов клуба, но и для главного тренера Юрия Сёмина. Вот что по этому поводу ответил Кикнадзе.

По Хвичи большая беда. Он не виноват в этом. Если называть вещи своими именами, то его увезли агенты, которые на этом быстро заработали деньги. Я отказался повторять то предложение, которое делали ему в Казани (зарплата €30 тысяч в месяц, но в будущем может быть увеличена до €50 тысяч. — Ред.). За месяц до истечения контракта у нас с агентами была договорённость о том, что Хвича останется у нас. Юрий Палыч реально относился и относится к нему, как к большой будущей звезде. Именно с его подачи Хвича появился у нас в клубе, он просил обратить внимание на этого игрока. Мне жалко, что он ушёл, очень жалко. Наверное, нужно было быть более жёстким и требовать немедленно подписать контракт, сразу как договорились, пока не появились какие-то дополнительные требования. Это не получилось, я жалею об этом, — сказал он.

О трансфере вратаря сборной России Маринато Гильерме

Самый обсуждаемый трансфер в российском футболе. Все задавались вопросом, почему Гильерме, который выступает за клуб 12 лет, всё-таки не может продлить контракт? И что за «тёрки» происходят у него с руководством клуба. Ответ был дан!

Мы не готовы повторить предложение, которое Гиля получил от другого московского клуба («Спартак». — ред.). Мы сделали предложение по схеме «1+1», у него на столе предложение на три года. Сильное, богатое предложение. Я за эти деньги могу взять в Европе сильного, хорошего вратаря. В той ситуации, в которой находится клуб, я не могу платить за верность такие деньги. Мы и так сильно подняли. У нас было первое предложение €1,9 млн за сезон, мы его сильно увеличили. Но всё равно отстаём от предложения другого клуба. Скорее всего, Гильерме останется у нас до 31 декабря, а потом уйдёт, — сказал Кикнадзе.

Между тем, по информации News.ru. «Спартак» предлагает Гильерме трёхлетний контракт на общую сумму примерно €12 млн (€3 млн подъёмные + по €3 млн за сезон).

Об уходе Дмитрия Тарасова

Скандальным получился и уход Дмитрия Тарасова. Генеральный директор расставил все точки.

К сожалению, груз сообщения о том, что контракт не будет продлён, лёг на мои плечи. Дима находился в это время в отпуске. Договорились встретиться в Москве. Дима попросил разрешения поехать в ту же клинику, в которой оперировали Борю Ротенберга, для того чтобы провести там реабилитацию после травмы, которую он получил в последнем матче сезона. Он получил на это добро, а уже там принял самостоятельное решение провести операцию. Далее есть разная трактовка. Дима считает, что СМС от врача команды «Хорошо» — это одобрение на операцию медицинским штабом, которое у нас по договору и по статусу должно быть. Мы так не считаем. Тем не менее запросили у Димы все подробности... Кроме того, врачи команды обратились в три европейские клиники, которые прислали заключение, что эта травма лечится без операции. Тут у нас есть расхождения... Посмотрим, какие документы он предоставит, будем смотреть, разбираться. Есть вариант, при котором мы дойдём до суда, — в различном трактовании того, имел ли он право самостоятельно идти на операцию, не получив поддержку со стороны медицинского штаба команды. Это факт. При всём уважении к нему как к игроку, который отдал девять лет клубу, — сказал Кикнадзе.

О предстоящих покупках

По словам Кикнадзе, Юрий Сёмин перед началом трансферного окна просил купить правого защитника и опорного полузащитника. И если клубу удастся совершить трансфер, то будет выполнена программа, которую просил главный тренер.

Проблема заключается в том, что у нас серьёзную травму получил Фарфан на Кубке Америки, это дополнительная головная боль, — сказал он.

Конечно, были вопросы и про Fan-ID, и про лимит легионеров, но это всё второстепенно. Болельщики услышали, то, что и хотели.